Perpetual Atomics e QSA Global firmano un accordo di collaborazione

Perpetual Atomics Ltd ha stretto una collaborazione con QSA Global, Inc. (USA) per l'elaborazione dell'americio in fonti sigillate destinate ai sistemi di alimentazione a radioisotopi, per una tecnologia nucleare trasformativa alla base delle future missioni spaziali.

LONDRA: Perpetual Atomics è entusiasta di annunciare questa collaborazione, che consentirà l'elaborazione dell'americio in fonti sigillate per l'utilizzo in sistemi di alimentazione a radioisotopi, come unità riscaldanti a radioisotopi (RHU) e generatori termoelettrici a radioisotopi (RTG). Questa partnership rappresenta un ulteriore passo verso il supporto di soluzioni di alimentazione sostenibili e affidabili per alcuni degli ambienti spaziali più difficili.

Perpetual Atomics, uno spinout dell'Università di Leicester che apporta un'esperienza più che ventennale nei sistemi di energia nucleare e di esplorazione spaziale, propone soluzioni innovative e affidabili ideate per l'energia delle missioni nello spazio in ambienti estremi, come "sopravvivere alla notte".

Fonte: Business Wire

