Access Advance annuncia il lancio di un pool di brevetti per la distribuzione video in risposta alla domanda del mercato

Il pool di brevetti copre lo streaming Internet di video con tecnologie codec HEVC, VVC, AV1 e VP9 in una singola licenza

BOSTON: Rispondendo a una domanda crescente nel mercato di una soluzione per il settore della distribuzione video riguardante la concessione in licenza di tecnologie codec nel settore stesso, Access Advance LLC (“Advance”) annuncia il lancio del pool di brevetti per la distribuzione video (“VDP”).

Il pool di brevetti VDP viene lanciato sulla scia del successo degli attuali pool di brevetti HEVC e VVC Advance, che sono supportati da una maggioranza sostanziale di titolari di brevetti e di operatori che implementano le tecnologie codec. Fornirà una singola licenza completa, che copre lo streaming Internet con tutte e quattro le tecnologie codec video (ossia, HEVC, VVC, AV1 e VP9) sviluppate più recentemente e attualmente disponibili, con una struttura di determinazione dei prezzi a livelli fissi rapportata alle dimensioni del business dei distributori video tramite Internet e che pertanto offre semplicità e prevedibilità ai distributori stessi, i quali possono così scegliere quali tecnologie codec utilizzare in base a meriti tecnici e commerciali anziché ai costi di royalty o alla necessità di contrattare varie licenze.

Secondo Peter Moller, Ceo di Advance: “Negli ultimi anni il settore ha cercato sempre di più di concedere in licenza brevetti sulle tecnologie codec video direttamente ai fornitori di contenuti in streaming, che si sono avvantaggiati in modo straordinario del loro utilizzo di tecnologie codec video brevettate ed efficienti. Advance è stata contattata da vari partecipanti al mercato, sia distributori di video tramite Internet sia titolari di brevetti, che ritengono che Advance sia posizionata in modo unico per attuare una rapida aggregazione di brevetti per eliminare il sostanziale rischio correlato alla IP mentre stabilisce un quadro di riferimento per prezzi equi e ragionevoli.

Il nostro approccio ai pool di brevetti non solo bilancia sia gli interessi dei distributori di video tramite Internet sia quelli dei titolari di brevetti ma inoltre tiene conto della varietà di modelli aziendali per lo streaming di video tramite Internet. Prevediamo che il nostro pool di brevetti otterrà rapidamente il supporto del mercato e aiuterà a prevenire l’alternativa di un’interruzione significativa del mercato: cause legali (in cui potrebbero essere richiesti provvedimenti ingiuntivi e risarcimenti per danni notevoli) e rallentamento o interruzione dell’adozione e dell’innovazione di tecnologie codec video causati da timori e incertezza riguardo alle royalty.

Per quanto riguarda le royalty, l’anno scorso ci siamo incontrati con molti distributori di video tramite Internet e titolari di brevetti per riesaminare il programma e chiedere suggerimenti in merito. Ciò nonostante, per prevenire un’eventuale confusione, prevediamo di dedicare i prossimi due-tre mesi a ulteriori discussioni con i player del mercato interessati prima di annunciare al pubblico la struttura dei prezzi”.

Il pool di brevetti VDP offre inoltre incentivi sostanziali per i distributori di video tramite Internet e i titolari di brevetti che si uniscono al programma entro il 30 giugno 2025. Incoraggiamo ogni partecipante al mercato a saperne di più sul programma, compresi incentivi e sconti disponibili, inviandoci un’e-mail a licensing@accessadvance.com.

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società di amministrazione per concessione di licenze indipendente, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video basati sugli standard più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari di brevetti sia per chi li implementa.

Attualmente Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 25.500 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance separati e indipendenti per la concessione in licenza di brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. I pool di brevetti HEVC Advance e VVC Advance sono elementi dell’iniziativa relativa alla piattaforma codec video Access Advance che integra le tecnologie HEVC e VVC in una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate tramite l’Accordo ponte multicodec per licenziatari idonei i cui prodotti includono tecnologie codec sia HEVC che VVC. Questa innovazione risponde al desiderio del mercato di una struttura di nuova generazione per la concessione di licenze all’uso di pool di brevetti ancora più efficiente. Per maggiori informazioni visitare www.accessadvance.com.

