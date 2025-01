Il Gruppo Jiliti acquisisce Fenice Computer Services per rafforzare la propria presenza in Italia

La filiale italiana del Gruppo Jiliti, Prime Service, si fonderà con Fenice Computer Services per offrire ai propri clienti italiani servizi IT ampliati.

Le due società copriranno l'intero ciclo di vita delle infrastrutture IT, dalla manutenzione ai servizi gestiti, su tutto il territorio italiano

RUNGIS, Francia & MILANO: Il Gruppo Jiliti, leader globale nella gestione delle infrastrutture IT, nei servizi professionali e nei servizi gestiti, annuncia l’acquisizione di Fenice Computer Services, un service integrator con sede a Milano (Italia) specializzato nei servizi di supporto hardware e software.

Per Stéphane Hascoët, Presidente del Gruppo Jiliti « La mia ambizione con l'acquisizione di Fenice è sviluppare un leader nella manutenzione e nei servizi gestiti in Italia. Questa acquisizione amplia il portafoglio di servizi offerti dalla nostra filiale italiana. Siamo ora in grado di offrire soluzioni globali per la gestione delle infrastrutture a tutti i nostri clienti. Ciò conferisce a Jiliti una nuova dimensione nel supporto ai clienti, sia a livello locale che internazionale. »

Lydia Radix, CEO dell'Europa occidentale, aggiunge: “Fenice unirà le forze con Prime Service, la nostra filiale italiana, per proporre servizi IT complementari, dalla consulenza, all'outsourcing, al supporto on-site, ai servizi gestiti, alla manutenzione hardware e software. I nostri dipendenti e clienti potranno inoltre beneficiare del nostro approccio aziendale all'IT sostenibile”.

Salvatore Bosco, Direttore Generale di Fenice Computer Services, ha confermato :

«Il Gruppo Jiliti è un partner globale, affidabile e riconosciuto nel settore IT. Condividiamo gli stessi valori, puntando a offrire ai nostri clienti l'accesso a pratiche più sostenibili, migliori iniziative di responsabilità sociale e framework di governance più forti. Impegnati in un percorso ESG (Ambientale, Sociale e di Governance), miglioreremo le performance dei nostri clienti in Italia all’Estero.»

Informazioni sull’acquisizione

Jiliti in Italia offre servizi IT di alta qualità nei seguenti ambiti:

Manutenzione, per garantire la disponibilità operativa delle infrastrutture IT critiche.

Servizi professionali (es. IMAC1 di infrastrutture IT), in un contesto di evoluzione tecnologica complessa.

Servizi gestiti, per operare in nome e per conto dei clienti sui loro sistemi IT.

Trading sostenibile per ottimizzare il valore e l’uso degli asset (attraverso riciclo, riutilizzo, riparazione, ecc.).

Fenice Computer Services e Prime Service operano nel mercato IT italiano da oltre 30 anni e dispongono di solide referenze. Questa fusione rafforzerà la copertura, il portafoglio e le risorse certificate aggiuntive per rispondere alle esigenze più complesse dei loro clienti e partner. Fenice è certificata ISO 9001 da LRQA di Lloyd's Register Quality Assurance. Prime Service è certificata ISO 9001 da Bureau Veritas.

Informazioni sul Gruppo Jiliti

Il Gruppo Jiliti, di origine francese, è specializzato nella gestione delle infrastrutture IT. Con oltre 40 anni di esperienza, il Gruppo offre soluzioni IT sostenibili, competitive e altamente tecnologiche. I nostri oltre 700 collaboratori, presenti in più di 80 agenzie locali e 16 paesi, forniscono servizi di consulenza, trasformazione, gestione operativa, manutenzione e riciclo, per una gestione ottimale delle infrastrutture IT, ai clienti presenti in oltre 150 paesi. Jiliti in Francia è certificata ISO 27001, 9001 e 14001 e ha ottenuto la medaglia d’oro Ecovadis. Per ulteriori informazioni sul Gruppo Jiliti, visitare il sito web Jiliti Group

Informazioni su Fenice Computer Services

Fenice Computer Services è un’azienda italiana specializzata nella gestione delle infrastrutture IT. Da oltre 20 anni supportiamo i nostri clienti e partner per l’intero ciclo di vita delle attrezzature (server, storage, reti, dispositivi d’ufficio), fornendo servizi legati all’aggiornamento, installazione e manutenzione delle infrastrutture. Con circa 40 dipendenti, offriamo servizi IT con elevati standard di qualità e soddisfazione del cliente.

1 IMAC: installare, spostare, aggiungere e cambiare

Fonte: Business Wire

