Qualcomm annuncia un dividendo trimestrale in contanti

SAN DIEGO: Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) ha annunciato oggi un dividendo trimestrale in contanti di 0,85 dollari per azione ordinaria, erogabile il 27 marzo 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 6 marzo 2025.

Informazioni su Qualcomm

Qualcomm continua a innovare senza sosta per offrire ovunque un'informatica intelligente, consentendo al mondo di affrontare alcune delle sue principali sfide. Le nostre soluzioni testate guidano la trasformazione in tutti i principali settori industriali e le nostre piattaforme con marchio Snapdragon® favoriscono esperienze clienti straordinarie. Partendo dalla nostra leadership quasi quarantennale nella definizione degli standard di settore e nella creazione di innovazioni tecnologiche in grado di definire un'epoca, offriamo IA all'avanguardia, elaborazione ad alte prestazioni e a basso consumo e connettività senza pari.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita