Un'analisi a cura di Fosway 9-Grid™ identifica O.C. Tanner come leader strategico nel mercato del talento e del successo personale

SALT LAKE CITY: O.C. Tanner, leader globale nelle soluzioni di riconoscimento dei dipendenti, è lieto di annunciare di essere stato riconosciuto come leader strategico nella Fosway 9-Grid™ for Talent & People Success (Fosway 9-Grid™ per il talento e il successo personale) più recente. Questo prestigioso riconoscimento da parte di Fosway Group, analista leader in Europa nel settore HR, sottolinea l'impegno di O.C. Tanner verso l'offerta di soluzioni innovative e ad impatto che migliorano la cultura del posto di lavoro.

L'analisi indipendente di Fosway punta i riflettori su Culture Cloud di O.C. Tanner, una piattaforma completa creata per promuovere l'impegno e il riconoscimento dei dipendenti. Questo risultato posiziona O.C. Tanner in prima linea nel settore dei premi e dei riconoscimenti aziendali, dimostrandone l'abilità nel rispondere alle esigenze complesse delle grandi imprese suoi clienti grazie a una ricca serie di funzionalità.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita