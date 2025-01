ROYC nomina un comitato consultivo per guidare la crescita strategica e l'innovazione

STOCCOLMA: ROYC, leader europeo dei servizi Platform-as-a-Service per gli investimenti alternativi, è lieta di annunciare la costituzione di un comitato consultivo di grande esperienza con l'obiettivo di assistere e consigliare il Consiglio di amministrazione e la direzione della società in aree strategiche chiave come l'espansione del mercato e lo sviluppo della piattaforma.

Ciò riflette l'impegno di ROYC ad accelerare la crescita e a consolidare la sua posizione in qualità di leader di mercato per le soluzioni aziendali rivolte ai mercati privati per partner generali, banche, gestori patrimoniali e multi-family office.

Fonte: Business Wire

