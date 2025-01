McAfee riceve i Gold Awards di AV-Comparatives per la migliore protezione nel mondo reale e le migliori prestazioni in tutto il 2024

Gli ambitissimi premi celebrano McAfee per la fornitura di una forte protezione da malware senza rallentare i PC

SAN JOSE, Calif.: McAfee, un leader globale per la protezione online, oggi ha annunciato di essere stato riconosciuto da AV-Comparatives con entrambi il "Real-World Protection Gold Award" e il "Best Overall Speed Gold Award". Questi onori evidenziano l'ineguagliata capacità di McAfee di fornire eccezionale protezione da malware ai consumatori mentre migliorano le prestazioni, dei PC, come dimostrato nei risultati dei test del 2024 di AV-Comparatives.

McAfee è stato uno dei sei fornitori ad ottenere i migliori risultati complessivi nei test di Real-World Protection 2024, posizionandosi nel contempo come fornitore con il minimo impatto sulle prestazioni dei PC in tutto il 2024.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita