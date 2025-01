 Gcore potenzia Everywhere Inference con opzioni di implementazione flessibili, tra cui cloud, on-premise e ibrida

LUSSEMBURGO: Gcore, fornitore globale di soluzioni Edge AI, cloud, di rete e di sicurezza, ha annunciato oggi un importante aggiornamento di Everywhere Inference, precedentemente nota come Inference at the Edge. Questo aggiornamento offre una maggiore flessibilità per le distribuzioni di inferenza IA, creando esperienze a bassissima latenza per le applicazioni IA. Everywhere Inference ora supporta diverse opzioni di distribuzione, tra cui on-premise, il cloud Gcore, cloud pubblici o un mix ibrido di tali ambienti.

Gcore ha sviluppato questo aggiornamento per la sua soluzione di inferenza per rispondere alle esigenze in evoluzione dei clienti. Di fronte a carichi di lavoro di inferenza IA in rapida crescita, Gcore desidera consentire alle aziende di scegliere una distribuzione flessibile realizzata su misura in base ai loro requisiti individuali.

Fonte: Business Wire

