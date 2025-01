Tendenze chiave riguardanti la verifica dell’identità nel 2025: dati approfonditi dagli esperti Regula

RESTON, Virginia: Regula , azienda che sviluppa a livello globale soluzioni di verifica dell’identità e dispositivi forensi, rivela la sua visione per il settore della verifica dell’identità (IDV) nel 2025. Mentre minacce nuove e persistenti convergono con norme in evoluzione e aspettative degli utenti, creano nuove richieste di progressi tecnologici significativi in tale settore.

Minacce che plasmano il settore della IDV

L’aumento delle frodi d’identità negli ultimi due anni ha avuto un impatto notevole su tutti i settori e particolarmente quelli finanziario, bancario, della tecnofinanza e delle criptovalute. Poiché i deepfake minacciano ogni seconda azienda in tutto il mondo, le imprese non potranno continuare a operare senza controlli dell’attività del viso, ai fini sia delle verifiche biometriche sia di quelle dei documenti.

Fonte: Business Wire

