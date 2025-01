Tecnotree si assicura una vittoria da diversi milioni di dollari con un operatore di telecomunicazioni di spicco statunitense, accelerando la trasformazione digitale per il segmento di valore

ESPOO, Finlandia: Tecnotree OYJ, uno dei maggiori fornitori di sistemi di supporto al business digitale e di soluzioni di trasformazione per il settore delle telecomunicazioni, ha annunciato oggi un importante accordo pluriennale da diversi milioni di dollari con un operatore di telecomunicazioni statunitense di spicco. Questa collaborazione che è stata annunciata prima nel 2024 con un importante Global Systems Integrator, consolida ulteriormente la posizione di Tecnotree come partner fidato per operatori navigando le complessità della trasformazione digitale nello scenario in rapida evoluzione.

Questa vittoria significativa rappresenta un grande passo avanti nella missione di Tecnotree per fornire soluzioni digitali all'avanguardia che guidano l'efficienza ineguagliata e migliorano le esperienze dei clienti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita