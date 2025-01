Audiencerate annuncia una partnership con V-Valley

LONDRA: Audiencerate, un'innovativa azienda tecnologica leader nello sviluppo di soluzioni avanzate per il marketing digitale (MarTech) e la pubblicità online (AdTech), ha annunciato la sottoscrizione di un accordo di partnership con V-Valley, un'azienda del Gruppo Esprinet che si dedica alla distribuzione di soluzioni avanzate. Grazie alla sua partnership con Microsoft, Audiencerate opera in prima linea per l'integrazione dell'intelligenza artificiale e del cloud computing per ottimizzare le strategie di marketing e pubblicitarie.

Grazie a tale accordo, V-Valley renderà disponibile per i suoi rivenditori la piattaforma Marketing Data Platform (MDP) di Audiencerate, una delle più avanzate del settore, che grazie all'integrazione di Microsoft Azure e delle tecnologie CoPilot è in grado di integrare l'intelligenza artificiale e il cloud computing, ottimizzando le campagne di marketing e offrendo prospettive avanzate per il processo decisionale.

Fonte: Business Wire

