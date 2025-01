INKA Entworks annuncia un investimento di 8,2 milioni di dollari per promuovere l'espansione globale e l'innovazione di prodotti guidata dall'IA

SAN JOSE, California: INKA Entworks, leader mondiale nelle soluzioni di sicurezza dei contenuti video e delle app mobili, ha ottenuto 8,2 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da SV Investment, con coinvestimenti da parte di DSC Investment, Stonebridge Ventures, Inopolis Partners e IBK Industrial Bank. Questo investimento rafforza la posizione di INKA Entworks in qualità di leader di mercato e getta le basi per un'importante crescita e innovazione nel 2025 e oltre.

Il finanziamento consentirà a INKA Entworks di ampliare il suo portafoglio di soluzioni SaaS per la sicurezza dei contenuti video e per un'affidabile sicurezza delle app mobili. L'azienda ambisce a fornire tecnologie avanzate per la protezione dei ricavi a settori chiave, come quello dei media, dello sport, delle banche, del fintech e della vendita al dettaglio, e a migliorare i prodotti sfruttando le capacità dell'IA.

Fonte: Business Wire

