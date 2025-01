Una nuova ricerca condotta da ISACA rivela che i budget per la privacy sono destinati a diminuire nel 2025

Le aziende che investono nella privacy individuano maggiori vantaggi in team dotati di personale adeguato e in una riduzione delle lacune in termini di competenze

LONDRA: Più di due professionisti della privacy su cinque (45%) in Europa ritengono che il budget destinato alla privacy della loro organizzazione sia sottofinanziato. Questo dato segna un aumento rispetto al 41% del 2024 e più della metà (54%) prevede un'ulteriore riduzione dei budget nel 2025. È quanto emerge da una nuova ricerca di ISACA, l'associazione professionale leader a livello globale che sostiene privati e organizzazioni nelle loro attività legate alla fiducia digitale.

Nonostante la maturità del Regolamento generale sulla protezione dei dati in Europa, solo un terzo (38%) dei professionisti europei è certo della capacità della propria organizzazione di proteggere i dati sensibili.

Fonte: Business Wire

