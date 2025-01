teamLab Planets TOKYO rivela l'intera area ampliata di recente, con la “Catching and Collecting Forest” (Foresta della cattura e della raccolta) e “Athletics Forest” (Foresta dell'atletica). Apre il 22 gennaio

I progetti educativi “Catching and Collecting Forest”, “Athletics Forest” e “Future Park” (Parco futuro) nella nuova area illustreranno 20 opere d'arte

TOKYO: Una nuova Athletics Forest su ampia scala e altre opere d'arte debutteranno al teamLab Planets TOKYO DMM a Toyosu, Tokyo (teamLab Planets) il 22 gennaio 2025.

teamLab Planets aumenta la sua superficie di 1,5 volte, creando un nuovo spazio enorme per introdurre i progetti educativi di teamLab. Le nuove aggiunte comprendono Athletics Forest, uno spazio atletico creativo complesso e multidimensionale; Catching and Collecting Extinct Forest, dove i visitatori possono catturare e studiare gli animali estinti; e Future Park, uno spazio collaborativo per la co-creazione. Verranno esposte oltre 20 nuove opere d'arte.

Inoltre, il museo si è arricchito di nuovi spazi, come la Orchid Glass House, dove i visitatori possono gustare tè e bevande circondati da orchidee; il Living Art Store, dove i visitatori possono portare a casa orchidee recuperate; e Sketch Factory, dove i disegni dei visitatori creati nello spazio delle opere d'arte sono trasformati in prodotti originali da portare a casa. Anche l'area esterna con la Black Emptiness Table, dove i visitatori possono godersi Vegan Ramen UZU Tokyo, verrà sottoposta a un'importante ristrutturazione.

I biglietti sono disponibili da oggi fino al marzo 2025 sul sito ufficiale.

teamLab Planets TOKYO DMM

https://www.teamlab.art/e/planets/

#teamLabPlanets

dal 7 luglio 2018 alla fine del 2027

Toyosu, Tokyo ( teamLab Planets TOKYO, Toyosu 6-1-16, Koto-ku, Tokyo )

Highlight Video

https://youtu.be/F7nODEETR4s

Kit per la stampa

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

