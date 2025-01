Risparmi in vista: tre anni di grandi risparmi per Specsavers, spostando il passaggio della funzionalità di supporto da Oracle a Spinnaker Support

-La società specializzata in ottica e cura dell'udito passa da Oracle a Spinnaker per un supporto migliore-

-I notevoli risparmi ottenuti nei prossimi tre anni saranno investiti in tecnologie di vendita al dettaglio per il servizio clienti progettate per migliorare l'esperienza clienti-

DENVER: Spinnaker Support (Spinnaker), società di fiducia di aziende di tutto il mondo per supportare il software essenziale Oracle, SAP e VMware, oggi ha annunciato che consentirà lo Specsavers, lo specialista globale di ottica e cura dell'udito a ottenere risparmi significativi nei prossimi tre anni spostando il supporto da Oracle a Spinnaker.

Fondata nel 1983, Specsavers offre servizi di ottica e cura dell'udito a clienti di tutto il mondo, con l'obiettivo di trasformare le vite grazie a un'assistenza sanitaria accessibile.

Fonte: Business Wire

