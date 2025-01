Annunciati i vincitori del Japan Prize 2025

TOKYO: Oggi, 23 gennaio, alle ore 18 (JST), The Japan Prize Foundation ha annunciato i nomi dei vincitori dell'edizione 2025 del Japan Prize. Il Prof. Russell Dean Dupuis (USA) è stato insignito del Japan Prize nei campi di Scienze dei materiali e produzione, mentre il Prof. Carlos M. Duarte (Spagna) ha ricevuto il Japan Prize per gli ambiti di Produzione biologica, Ecologia/ambiente.

Per l'edizione del Japan Prize di quest'anno, il Prof. Dupuis è stato premiato per i suoi eccezionali contributi allo sviluppo della tecnologia di deposizione chimica metalorganica da vapore per dispositivi elettronici e optoelettronici a semiconduttore composto e per il suo contributo rivoluzionario alla sua commercializzazione su larga scala; mentre il Prof. Duarte è stato premiato per il suo contributo alla comprensione degli ecosistemi marini in una Terra in evoluzione, in particolare tramite la ricerca pionieristica sul carbonio blu.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita