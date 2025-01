Syncron accelera la crescita unendosi al programma AWS ISV Accelerate

STOCCOLMA: Syncron, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per la gestione intelligente del ciclo di vita della manutenzione, oggi ha annunciato di essersi unita ad Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV) Accelerate, un programma di co-selling che supporta i partner AWS che offrono soluzioni software eseguibili o integrabili in AWS, collegandoli all’organizzazione di vendite AWS per promuovere il business e accelerare i cicli di vendita.

Rendere disponibili nuove opportunità di crescita con AWS

Unendosi al programma AWS ISV Accelerate, Syncron ottiene un supporto al co-selling focalizzato nonché accesso a risorse per l’attuazione delle vendite, inclusi eventi di formazione e librerie di soluzioni.

