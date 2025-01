DOCOMO sarà presente al MWC Barcelona 2025, la più grande esposizione mondiale sulla connettività

TOKYO: NTT DOCOMO, INC. oggi ha annunciato che sarà presente al MWC Barcelona 2025, la più grande esposizione mondiale sulla connettività, che si terrà a Barcellona, in Spagna, dal 3 al 6 marzo. DOCOMO e la sua capogruppo NTT Group presenteranno tecnologie e iniziative focalizzate su tre temi essenziali – reti non terrestri (NTN) e aerospazio, reti Open Radio Access (Open RAN) e intrattenimento – mirando a promuovere la normazione internazionale e un nuovo business il cui focus è su tecnologie di comunicazione di nuova generazione.

DOCOMO sta sviluppando vari business e tecnologie all’avanguardia ispirati allo slogan del suo brand “Creare ponti tra i mondi per meravigliare e offrire felicità”.

Nel settore delle NTN e aerospaziale, DOCOMO evidenzierà le sue iniziative più recenti nell’ambito della strategia spazio-business “NTT C89” di NTT Group, come i servizi di connettività mobile che utilizzano veicoli senza equipaggio o stazioni per piattaforme a grande altitudine (HAPS) che volano nella stratosfera per giorni o mesi, impiegando relè per fornire connettività mobile in zone montagnose e remote oltre che sul mare e nel cielo.

Fonte: Business Wire

