L'impatto dell'IA sulle elezioni: un nuovo documento programmatico evidenzia un'urgente sfida globale

CITTÀ DEL CAPO, Sudafrica: L'intelligenza artificiale (IA) è responsabile della trasformazione delle campagne politiche in tutto il mondo, creando opportunità senza precedenti e ampliando al contempo i rischi per i processi democratici. Secondo il documento programmatico appena presentato, The Pervasive Influence of AI on Global Political Campaigns 2024, le tecniche guidate dall'IA, come l'IA generativa (genAI), hanno rivoluzionato il coinvolgimento degli elettori attraverso la messaggistica personalizzata. Tuttavia, l'IA generativa si è rivelata essere un'arma a doppio taglio: se da un lato ha permesso di condurre campagne elettorali efficaci, dall'altro è stata una fonte importante di disinformazione, intaccando la fiducia nelle istituzioni democratiche.

Ad esempio, gli Stati Uniti, classificati come "gravemente polarizzati" e classificati al terzo posto tra i 28 paesi per polarizzazione, sono la dimostrazione di come la propaganda generata dall'IA inasprisca le divisioni sociali.

Fonte: Business Wire

