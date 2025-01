WEF25: L'Arabia Saudita sta "riscrivendo il manuale economico"

DAVOS, Svizzera: La delegazione dell’Arabia Saudita all’incontro Annuale del World Economic Forum (WEF) ha presentato oggi la sua strategia per riscrivere il manuale economico durante diverse sessioni chiave, inclusa una guidata dal Regno sulla sua trasformazione economica.

Durante la sessione intitolata “Saudi Arabia’s Economic Shifts”, Sua Eccellenza Mohammed A. Aljadaan, Ministro delle Finanze, ha descritto le principali forze che guidano la trasformazione del Regno: “L'intera nazione si è mobilitata a favore della Saudi Vision 2030. Si è creata una visione molto chiara verso la quale la popolazione, la comunità imprenditoriale e il governo si stanno orientando. Disponiamo di una leadership che guarda al lungo termine, che è disposta a prendere decisioni difficili e ad essere coerente”.

In precedenza, durante la sessione intitolata "The Road Ahead for Scaling AI", Sua Eccellenza Abdullah A. Alswaha, Ministro delle Comunicazioni e della Tecnologia dell'Informazione, ha illustrato gli sforzi del Regno per promuovere un dialogo globale volto a favorire un progresso inclusivo. La Sua dichiarazione: “Il Regno oggi, a Davos, è impegnato a collaborare con partner, innovatori e decisori politici che condividono le stesse idee al fine di comprendere come poter sfruttare il vantaggio competitivo e la posizione che occupiamo per servire l'umanità e sostenere l'economia dell'intelligenza artificiale nell'era attuale”.

Sua Eccellenza Bandar I. Alkhorayef, Ministro dell'Industria e delle Risorse Minerarie, ha partecipato alla sessione intitolata "Next-Gen Industrial Infrastructure ". Ha dichiarato: “Ciò che stiamo realizzando in Arabia Saudita oggi, in termini di aspirazione verso una diversificazione dell'economia, può essere reso possibile grazie alla tecnologia. Gli sforzi messi in atto dall'attuale governo dimostrano con chiarezza che le infrastrutture digitali e la connettività rappresentano per noi una priorità. Siamo fermamente convinti che l'industria manifatturiera rappresenti un settore fondamentale per la crescita dell'economia e ci impegniamo a sviluppare le tecnologie che daranno forma al suo futuro”.

Sua Eccellenza Faisal F. Alibrahim, Ministro dell’Economia e della Pianificazione: “Stiamo tutti cercando motori di crescita. La storia del Regno è un esempio di come la trasformazione possa essere un volano della crescita. Nonostante la recessione che ha caratterizzato gli anni Venti, il Regno è riuscito ad innescare nuovi motori di crescita e a progredire”.

La Commissione Reale per Jubail e Yanbu (RCJY) ha annunciato che la Città Industriale di Jubail è diventata la prima città nella regione a unirsi all'iniziativa del WEF "Transitioning Industrial Clusters to Sustainable Development". Lanciata dal WEF a Davos 2025 in collaborazione con Accenture e l'Electric Power Research Institute (EPRI), l'iniziativa mira ad accelerare la decarbonizzazione dei distretti industriali.

L'Autorità per la Ricerca, lo Sviluppo e l'Innovazione ha pubblicato un report speciale sull'iniziativa “Saudi Arabia’s Markets of Tomorrow Accelerator”, nata in collaborazione con la rete di acceleratori del WEF. Questo report illustra gli sforzi dell'iniziativa volti a guidare la trasformazione economica attraverso soluzioni innovative e incentrate sull'imprenditorialità, delineando al contempo la propria visione per promuovere la crescita dei principali mercati emergenti del Regno. Inoltre, il report analizza in che modo l'iniziativa stia affrontando le sfide e accelerando lo sviluppo per allinearsi agli obiettivi della Saudi Vision 2030.

Fonte: Business Wire

