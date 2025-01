SPIE e la National University of Singapore annunciano un fondo da un milione di dollari per una borsa di studio per dottorato di ricerca

La borsa di studio SPIE-CDE in ingegneria e scienze ottiche sarà conferita a un laureato per svolgere un dottorato di ricerca presso il College of Design and Engineering della National University of Singapore

BELLINGHAM, Washington: SPIE, la società internazionale di ottica e fotonica e la National University of Singapore (NUS) hanno annunciato la creazione della borsa di studio SPIE-CDE in ingegneria e scienze ottiche nel corso di SPIE Photonics West a San Francisco. La donazione da 500.000 USD effettuata da SPIE sarà integrata per un identico importo dal College of Design and Engineering (CDE) della NUS per creare una sovvenzione da un milione di dollari.

Fonte: Business Wire

