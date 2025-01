FrieslandCampina seleziona Wipro per la trasformazione delle sue operazioni IT

AMERSFOORT, Paesi Bassi e BENGALURU, India: Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), società leader di servizi e consulenza in ambito tecnologico, ha annunciato oggi di essere stata selezionata da FrieslandCampina, azienda lattiero-casearia globale con una tradizione di oltre 150 anni, come partner strategico di riferimento per il raggiungimento di risultati commerciali in linea con l'ambizione strategica di FrieslandCampina.

Nel corso dei cinque anni e mezzo dell'incarico, Wipro gestirà i servizi IT di base dell'azienda e fornirà a FrieslandCampina assistenza in aree chiave, tra cui la gestione dei servizi end-to-end, i servizi di infrastruttura e di sicurezza informatica, nonché i servizi di gestione delle applicazioni aziendali.

Questo impegno comprenderà anche i programmi di trasformazione digitale, le risorse umane e i servizi ai dipendenti per garantire l'eccellenza operativa, l'esperienza degli utenti finali e la continuità aziendale.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita