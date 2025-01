Kinaxis annuncia una partnership di sviluppo congiunto con l'Università di Ottawa

Il leader della catena di fornitura collaborerà all'innovazione con un'università locale

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® (TSX:KXS), leader globale dell'orchestrazione end-to-end della catena di fornitura, ha annunciato oggi di aver sottoscritto una partnership con l'Università di Ottawa (uOttawa) per collaborare all'innovazione di tecnologie in grado di alimentare le applicazioni della supply chain. La partnership di 5 anni svilupperà un'innovazione pertinente e strategica in ambito di IA/ML, ottimizzazione e prossima generazione di interfacce utente. Kinaxis collaborerà a una nuova ricerca in corso di ricercatori e studenti di master e dottorato di uOttawa.

"Siamo molto fortunati ad avere la nostra sede a Ottawa, che vanta una comunità tecnologica di livello mondiale e università prestigiose come uOttawa, entusiaste di collaborare con il settore a progetti così importanti", ha dichiarato Gelu Ticala, CTO presso Kinaxis.

Fonte: Business Wire

