Omantel e Airgain collaborano per ridefinire la connettività 5G nell'area MENA

SAN DIEGO: Omantel, il fornitore leader di servizi di telecomunicazione del sultanato dell'Oman, ha sottoscritto una partnership strategica pluriennale con Airgain Inc. (NASDAQ: AIRG), leader mondiale nelle soluzioni di connettività wireless, per ridefinire la connettività 5G nella regione di Medio Oriente e Nord Africa (MENA).

La rapida espansione della tecnologia 5G ha generato nuove sfide per gli operatori delle telecomunicazioni, in particolare nel bilanciare l'efficienza dei costi con le prestazioni della rete. Le soluzioni infrastrutturali tradizionali si rivelano spesso insufficienti quando si tratta di estendere la copertura verso aree difficili da raggiungere, come luoghi remoti, ampi spazi interni e aree urbane con congestione del segnale. Ciò ha un impatto sia sulle persone che sulle aziende, dato che la connettività rappresenta ormai un fattore abilitante essenziale per le operazioni della vita quotidiana.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita