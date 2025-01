Japan Prize 2025: premiati due scienziati da USA e Spagna

La cerimonia di premiazione si terrà a Tokyo in aprile

TOKYO: La Japan Prize Foundation ha annunciato i vincitori dell'edizione 2025 del Japan Prize alle ore 13 del 22 gennaio 2025. Il prof. Russell Dean Dupuis (USA) è stato premiato con il Japan Prize per gli ambiti di Scienza e produzione dei materiali, e il prof. Carlos M. Duarte (Spain) ha ricevuto il riconoscimento Japan Prize per gli ambiti di Produzione biologica, ecologia/ambiente.

Per il Japan Prize di quest'anno, il prof. Dupuis verrà premiato per i suoi eccellenti contributi allo sviluppo della tecnologia di deposizione chimica da vapore di metallo-organico per dispositivi elettronici e optoelettronici a semiconduttore composto e per il contributo in prima linea alla sua commercializzazione su larga scala; mentre il prof. Duarte verrà premiato per il suo contributo alla nostra comprensione degli ecosistemi marini in una Terra in evoluzione, in particolare grazie al suo lavoro di ricerca pionieristico sul carbonio blu.

Per il Japan Prize 2025, la Fondazione ha chiesto a circa 15.500 scienziati e ingegneri di spicco provenienti da tutto il mondo di nominare ricercatori che lavorano negli ambiti scelti quest'anno. Abbiamo ricevuto 149 candidature per i settori della scienza dei materiali e della produzione e 72 candidature per i settori della produzione biologica ed ecologia/ambiente. I vincitori di quest'anno sono stati selezionati tra un totale di 221 candidature.

Informazioni sul Japan Prize

L'istituzione del Japan Prize nel 1981 è stata motivata dal desiderio del governo giapponese di creare un premio riconosciuto a livello internazionale che contribuisse allo sviluppo scientifico e tecnologico a livello mondiale. Con il sostegno di numerose donazioni, nel 1983 la Japan Prize Foundation ha ricevuto l'approvazione del governo.

Il Japan Prize viene assegnato a scienziati e ingegneri di tutto il mondo che hanno ottenuto risultati creativi e straordinari in grado di contribuire al progresso nei rispettivi ambiti di lavoro e che contribuiscono in modo significativo alla raggiungimento della pace e della prosperità per tutta l'umanità. Sono ammessi al premio ricercatori in tutti i campi della scienza e della tecnologia, con due campi selezionati ogni anno in considerazione delle attuali tendenze dello sviluppo scientifico e tecnologico. In linea di principio, il premio viene assegnato a un candidato per ogni settore, che riceve un certificato, una medaglia e un premio in denaro. A ogni cerimonia di premiazione partecipano l'Imperatore e l'Imperatrice regnanti, i capi dei tre rami del governo e altri funzionari competenti, nonché rappresentanti di vari settori della società.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita