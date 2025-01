Objectway al fianco di Baader Bank nel suo programma “Road to Future”

Grazie alle soluzioni e all'esperienza di Objectway, Baader Bank punta a migliorare la scalabilità e le performance di business.

MONACO & MILANO: Baader Bank, tra i principali operatori europei nel settore dei servizi finanziari e bancari, si è affidata a Objectway per il suo programma strategico “Road to Future”, che nel corso dei prossimi tre anni prevede l'implementazione di un sistema di core banking all'avanguardia, altamente scalabile e operativamente efficiente.

Forte di una proficua collaborazione di lungo corso, iniziata nel 2010, la banca ha registrato una crescita rapida e significativa, grazie al suo modello di business innovativo.

Un’evoluzione così dinamica richiede costanti miglioramenti per garantire il costante aggiornamento dell'operatività della banca e seguirne la continua espansione.

Per rispondere a tale evoluzione delle esigenze, Baader Bank e Objectway hanno elaborato il piano strategico “Road to Future”. Nei prossimi tre anni, il programma mira a supportare Baader Bank e la sua infrastruttura di core banking nella realizzazione di una piattaforma all'avanguardia, altamente scalabile ed efficiente sul piano operativo.

Il progetto ottimizzerà l'elaborazione di un volume crescente di transazioni, compresi i pagamenti, semplificando al contempo la generazione di report e documentazione per i clienti. Questa trasformazione consentirà alla banca maggiore scalabilità e agilità, permettendole di passare a un modello operativo in modalità SaaS (Software-as-a-Service) o on Cloud nel medio termine.

Delivery efficace e governance solida

Il successo del programma “Road to Future” si basa sul mutuo impegno di Baader Bank e Objectway a garantire una pianificazione dettagliata, un’adeguata struttura organizzativa e una costante governance del progetto.

Objectway utilizzerà la sua collaudata metodologia di Solution Design per garantire un approccio sistematico all'analisi del progetto e alla delivery della soluzione. Questo processo prevede un esame approfondito delle criticità della banca, delle sue esigenze operative e dei suoi vincoli, al fine di elaborare soluzioni efficaci per la fase di implementazione. Verrà adottata una metodologia agile di sviluppo, testando varie strategie per identificare le soluzioni migliori. La fase finale prevede una revisione approfondita di tutte le soluzioni sviluppate, per garantire l'implementazione ottimale delle strategie.

“Questo è il nostro approccio standard e collaudato, che garantisce controllo e trasparenza del progetto, supporto continuo e puntualità nella delivery”, ha dichiarato Karl im Brahm, CEO di Objectway per l'area DACH. “Alla luce della crescente importanza della flessibilità per i sistemi di core banking, ci poniamo come partner di fiducia in grado di offrire soluzioni che soddisfino le richieste di un mercato in continua evoluzione. Ciò significa garantire adattabilità tecnica, scalabilità funzionale e conformità normativa.”

L'iniziativa strategica rafforzerà ulteriormente il posizionamento di Baader Bank come leader affidabile e all'avanguardia nel settore finanziario e bancario. Migliorando la scalabilità e l'efficienza operativa, il programma apre la strada a nuove opportunità di business e alla crescita, segnando un'altra significativa tappa nella partnership di lungo corso tra Baader Bank e Objectway.

Nel corso del programma, ulteriori implementazioni continueranno a migliorare l'offerta di servizi di Baader Bank, rafforzando il ruolo centrale di Objectway nel promuovere l'innovazione e l'eccellenza del settore finanziario.

Nico Baader, CEO di Baader Bank, ha commentato: “Negli ultimi anni, Baader Bank ha costantemente ottimizzato la propria piattaforma con un'attenzione particolare alla crescita delle attività di intermediazione e titoli, investendo costantemente in innovazione. Attraverso il programma 'Road to Future', Baader Bank si sta posizionando come partner leader per i servizi bancari e finanziari in Europa. Siamo felici di condividere questa visione con Objectway e di realizzarla insieme secondo i nostri piani.”

Fonte: Business Wire

