La piattaforma di comunicazioni globale Infobip collabora con NTT Com Online per offrire comunicazioni omnichannel in Giappone

VODNJAN, Croazia: La piattaforma di comunicazioni globale Infobip ha avviato una collaborazione con NTT Com Online Marketing Solutions Corporation per sostenere il lancio della piattaforma di comunicazione omnichannel di NTT, NTT CPaaS, in Giappone. La partnership offre alle aziende una soluzione di comunicazione innovativa in grado di integrare il recapito affidabile di SMS e messaggi vocali e la tecnologia Communication Platform as a Service (CPaaS) localizzata per il mercato giapponese.

Con l'evolversi delle esigenze di comunicazione, le aziende e i marchi cercano sempre più soluzioni innovative per ottimizzare il coinvolgimento dei clienti e soddisfare i requisiti di comunicazione. Questa partnership integra la qualità degli SMS e dei messaggi vocali del gruppo NTT, il più grande fornitore di SMS del Giappone, con la tecnologia CPaaS leader di mercato di Infobip, che offre soluzioni omnichannel no-code all'avanguardia e la soluzione di customer engagement Moments assieme alla sua piattaforma di IA generativa AI Hub.

Fonte: Business Wire

