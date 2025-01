Il sistema di prenotazione delle sale riunioni Joan è ora certificato per i pannelli di pianificazione delle sale di Crestron

Joan migliora la flessibilità di prenotazione delle sale riunioni con l'integrazione della programmazione delle sale Crestron.

LUBIANA, Slovenia: Joan, il sistema di prenotazione di sale riunioni con la più lunga tradizione, è orgogliosa di annunciare il suo ultimo traguardo: l'aggiunta dell'integrazione Crestron al suo portafoglio. Questo importante traguardo è la conferma del fatto che Joan ha ottenuto la convalida ufficiale per lavorare senza problemi con le soluzioni di programmazione Crestron.

La nuova integrazione affronta una sfida cruciale per i luoghi di lavoro moderni: la combinazione perfetta di hardware di visualizzazione e software di gestione delle sale. Grazie alla piattaforma aperta di Joan, le organizzazioni non devono più scegliere tra l'hardware di riferimento e il software di prenotazione. Sfruttando i dispositivi Crestron, gli utenti possono accedere al potente sistema intuitivo di Joan per la gestione delle sale riunioni e la programmazione senza mettere a repentaglio l'infrastruttura esistente.

Fonte: Business Wire

