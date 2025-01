Una nuova era nella formazione sulla compliance: Solidus Labs lancia la Trade Surveillance Academy per colmare la lacuna nelle conoscenze sulla prevenzione degli abusi del mercato

NEW YORK: Solidus Labs, il leader che definisce la categoria nel monitoraggio del rischio e della sorveglianza delle contrattazioni fra attività diverse, ha lanciato la prima Trade Surveillance Academy (TSA) nel suo genere – un programma di formazione di dominio pubblico concepito per colmare l’attuale lacuna nelle conoscenze nel settore emergente della sorveglianza delle contrattazioni.

Progettata da professionisti per professionisti, la TSA offre una formazione pratica e completa basata su dati approfonditi del mondo reale. Mentre le normative finanziarie diventano sempre più rigorose e aumentano i casi di abuso del mercato, gli istituti devono far fronte a problemi crescenti su come dotare i team della competenza necessaria per combattere gli schemi di manipolazione fra differenti sedi, prodotti e classi di attività.

Fonte: Business Wire

