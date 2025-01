Il progetto pilota di Hayden AI a Braga, in Portogallo, ha rilevato un gran numero di parcheggi vietati alle fermate degli autobus.

I risultati del progetto pilota di controllo automatizzato delle fermate degli autobus mostrano un numero significativo di parcheggi vietati che impediscono al servizio di trasporto pubblico di essere sicuro e affidabile nella città portoghese

SAN FRANCISCO: Nel corso di un progetto pilota di tre mesi relativo al sistema di Hayden AI per il controllo automatizzato delle fermate degli autobus a Braga, in Portogallo, sono stati rilevati quasi 8000 parcheggi vietati alle fermate degli autobus, che hanno causato notevoli problemi al servizio di trasporto pubblico compromettendone sicurezza e affidabilità. Il progetto pilota si è concluso il 16 dicembre 2024 ed è stato finanziato dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) grazie all'AI Challenge, che Hayden AI e la città di Braga hanno vinto insieme nel gennaio 2024.

Per condurre il progetto pilota, la tecnologia di Hayden AI è stata installata su due autobus della Transportes Urbanos de Braga (TUB) in servizio sulle linee 40-44 e 41-49. I risultati del progetto pilota hanno rivelato 7999 parcheggi vietati alle fermate di queste linee, con 2186 parcheggi vietati solo alle fermate di Rua Nova de Santa Cruz e Rua dos Lusíadas. Durante il progetto pilota non sono state emesse multe.

I parcheggi vietati alle fermate degli autobus creano seri problemi di sicurezza e accessibilità per i passeggeri del trasporto pubblico. Quando le fermate sono bloccate dai veicoli, l'autobus non può accostare al marciapiede, costringendo i passeggeri ad attraversare la carreggiata e girare intorno ai veicoli per salire o scendere dall'autobus. Inoltre, i parcheggi vietati che bloccano le fermate degli autobus impediscono agli autisti di aprire le rampe di accesso per le sedie a rotelle in modo sicuro e fino al ciglio del marciapiede, rendendo difficile e pericoloso per le persone con disabilità salire o scendere dagli autobus.

"Le fermate degli autobus ostruite creano pericoli per i passeggeri dei mezzi di trasporto in tutto il mondo. È stato un privilegio aiutare la TUB e la città di Braga a determinare le località in cui si verificano tali parcheggi vietati e con quale frequenza, grazie a questo premio dell'EIT", ha dichiarato Charles Territo, direttore della crescita di Hayden AI. "La nostra tecnologia sta permettendo a diverse città degli Stati Uniti di cambiare il comportamento degli automobilisti e di mantenere sgombre le fermate e le corsie per gli autobus, e siamo entusiasti di vedere questa tecnologia implementata anche in Europa".

"I parcheggi vietati alle fermate degli autobus rendono pericoloso salire sull'autobus in tutta sicurezza per i nostri passeggeri con difficoltà motorie. È inaccettabile", ha dichiarato Olga Pereira, consigliere comunale di Braga. "Siamo grati per l'opportunità di apprendere dove, quando e con quale frequenza si verificano queste infrazioni grazie a questo progetto pilota con Hayden AI".

La tecnologia montata sugli autobus di Hayden AI sfrutta la visione computerizzata e l'edge computing per rilevare le manovre e i parcheggi vietati che ostacolano il trasporto pubblico presso le fermate e nelle corsie degli autobus ed è attualmente utilizzata dalle principali autorità di trasporto di città quali New York, Los Angeles e Washington DC per migliorare l'efficienza, la sicurezza, la sostenibilità e l'accessibilità delle loro reti di autobus.

Oltre che a Braga, Hayden AI ha recentemente lanciato un progetto pilota di controllo automatizzato delle corsie e delle fermate degli autobus a Barcellona insieme a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Il progetto pilota fa seguito all'assegnazione di 100 000 EUR nell'ambito del concorso "Barcelona Innova Lab Mobility", indetto congiuntamente dal Consiglio comunale di Barcellona, dall'Istituto di tecnologia per l'habitat di Barcellona, dalla Fira de Barcelona e da Tomorrow.Mobility.

