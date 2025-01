Wissam Jabre entra a far parte di NetApp in qualità di vicepresidente esecutivo e direttore finanziario

SAN JOSE, California: Oggi NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda per le infrastrutture dei dati intelligenti, ha annunciato la nomina di Wissam Jabre a vicepresidente esecutivo e direttore finanziario, con validità a partire dal 10 marzo 2025. Jabre apporta un'esperienza più che ventennale come dirigente di organizzazioni finanziarie, oltre a una solida competenza nella creazione di valore e nella gestione operativa rigorosa. La nomina di Jabre fa seguito al ritiro dall'attività di Mike Berry, già programmato e annunciato in precedenza, che nello scorso quinquennio ha ricoperto l'incarico di vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di NetApp.

"Siamo entusiasti di accogliere Wissam nel nostro team dirigenziale", è stato il commento di George Kurian, direttore esecutivo.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita