Torq annuncia un aumento dei ricavi pari al 300% e un incremento dell'organico pari al 200% mentre le soluzioni per la sicurezza SOC e Agentic AI basati sull'AI di Torq attirano clienti Fortune 500

Torq nomina inoltre il leader veterano delle vendite Usman Gulfaraz all'incarico di VP delle vendite nella regione EMEA e apre una nuova sede EMEA a Londra

NEW YORK: Torq, azienda leader delle operazioni di sicurezza autonome, oggi ha annunciato che nel 2024, ha raggiunto una crescita dei ricavi pari al 300% e un aumento dell'organico del 200%. Torq sta inoltre ampliando le proprie attività nella regione EMEA, con l'apertura della nuova sede EMEA di Londra e la nomina di Usman Gulfaraz a VP di EMEA Sales. Il ritmo di crescita in EMEA di Torq riflette la straordinaria crescita registrata nel 2024 in tutto il Nord e Sud America e nell'area APAC, dove i prodotti Torq HyperSOC e Torq Hyperautomation oggi sono stabilmente consolidati come le più importanti soluzioni Agentic AI e SOC autonome per le aziende Fortune 500.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita