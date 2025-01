WEX espande in tutta Europa le soluzioni dedicate alle flotte a energia mista per stimolare l'adozione degli EV commerciali

BREDA, Paesi Bassi: WEX (NYSE: WEX), la piattaforma commerciale globale che semplifica la gestione aziendale, oggi annuncia l'espansione della sua soluzione di ricarica per veicoli elettrici (EV) dedicata alle flotte commerciali europee. Questo importante risultato coincide con un momento cruciale in cui le aziende devono far fronte all'aumento del costo del carburante e alle sempre maggiori pressioni normative per ridurre le emissioni di carbonio.

I gestori di flotte di tutto il continente disporranno di un accesso sempre più ampio alla completa piattaforma di ricarica EV targata WEX, che include soluzioni sia per gli spostamenti che in autorimessa. Grazie a questa piattaforma le aziende possono gestire efficacemente le proprie flotte EV, con report personalizzati per semplificare le operazioni, fornire informazioni in tempo reale sulle attività di ricarica e linearizzare la gestione dei conducenti e la fatturazione.

Fonte: Business Wire

