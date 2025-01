Brightcove lancia AI Content Suite, la prima versione di disponibilità generale del suo programma pilota IA di successo, per massimizzare la creazione dei contenuti e la produzione per i clienti

La nuova soluzione basata sull’IA mette in grado creatori e imprese di vendita di aumentare la produttività, creare più contenuti ad alto impatto ed estendere la portata globale con sforzi minimi

BOSTON: Brightcove (NASDAQ: BCOV), l’azienda che sviluppa la piattaforma di coinvolgimento video intelligente più affidabile al mondo, annuncia il lancio di AI Content Suite, la prima versione ufficiale di disponibilità generale dopo l’uscita di un programma pilota per i clienti di successo nel 2024. Questa suite innovativa consiste di una gamma di strumenti basati sull’IA per aumentare l’impatto di contenuti video e al contempo migliorare la produttività aziendale, facendone un’esperienza integrata e agevole per i creatori di contenuti che possono così ottenere maggiori risultati dai loro contenuti e facilitare un maggiore coinvolgimento del loro pubblico.

Fonte: Business Wire

