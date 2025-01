MetricStream annuncia i workshop AI-Powered GRC Leadership Series

SAN JOSE, Calif.: MetricStream, il leader globale sul mercato di gestione integrata del rischio (IRM) e governance, rischio e conformità (GRC), ha annunciato oggi il lancio della sua AI-Powered GRC Leadership Series, un evento di networking e workshop in presenza che vede la partecipazione di Michael Rasmussen, rinomato analista ed esperto di GRC al GRC 20/20 Research. I seminari si svolgeranno in sei importanti città in tutta Europa e nella regione APAC questo febbraio e marzo, questo evento esclusivo è ideato per aiutare le organizzazioni ad accelerare il percorso di modernizzazione della conformità e del rischio tramite le migliori pratiche e l'AI.

I seminari interattivi tratteranno temi essenziali, tra cui:

Perché i tradizionali approcci al GRC devono evolversi

Le strategie essenziali per promuovere il percorso di maturità del GRC

Utilizzare tecnologie emergenti come l'AI per migliorare l'efficienza del rischio e della conformità

Collaborare in varie funzioni aziendali per favorire l'adozione del GRC

Storie dei clienti sul percorso del GRC

Fonte: Business Wire

