KnowBe4 lancia l'iniziativa di ricerca e analisi Threat Labs per mitigare gli attacchi di cybersecurity mirati all'uomo

Una nuova iniziativa di KnowBe4 guidata da esperti in sicurezza informatica pubblica informazioni sulle ultime minacce alla gestione dei rischio umano

TAMPA BAY, Fla.: KnowBe4, la piattaforma di cybersecurity di fama mondiale che affronta in modo completo la gestione del rischio umano, oggi ha annunciato il suo nuovo Threat Labs per ridurre gli attacchi di cybersecurity mirati all'uomo.

L'iniziativa si specializza nella ricerca e nella mitigazione delle minacce via email e degli attacchi di phishing, utilizzando una combinazione di analisi di esperti e di intelligence fornita dal crowdsourcing. I ricercatori di sicurezza informatica e gli analisti che hanno sviluppato KnowBe4 Threat Labs scoprono e analizzano le ultime tecniche di phishing e sviluppano strategie per combattere in anticipo queste minacce.

“KnowBe4 Threat Labs è uno storico passo avanti nella fornitura di intelligence azionabile sui nuovi rischi informatici relativi alla gestione del rischio umano”, ha dichiarato il Dott. Martin Kraemer, consulente di consapevolezza della sicurezza di KnowBe4.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita