I crescenti investimenti nel settore IA per la gestione dei network spingono ad attuare una varietà di strategie

Attualmente il 58% degli alti dirigenti affermano che le loro aziende hanno implementato in modo completo l’IA per la gestione del network, ma le priorità sono diverse tra le varie imprese in funzioni dei profili di rischio e dei ruoli

SANDY, Utah: Secondo una nuova ricerca condotta da Opengear, un’impresa del gruppo Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com), il 57% degli ingegneri di rete si aspetta che gli investimenti delle loro aziende nell’IA per la gestione del network aumenti di oltre il 25% nei prossimi due-tre anni. E il 49% dei Cio (direttori informatici) e dei Cso (direttori sicurezza) concordano. Ciò nonostante, il 70% degli ingegneri ritiene che l’aumento previsto degli investimenti non sia completamente sufficiente per conseguire i risultati prefissati dall’azienda.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita