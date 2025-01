L'11 febbraio 2025 Zycus presenterà la rivoluzionaria piattaforma di IA agenziale Merlin

Ridefinire l'approvvigionamento attraverso la collaborazione tra uomo e intelligenza artificiale per sfruttare appieno il valore profondo

LONDRA: L'11 febbraio 2025 Zycus, leader mondiale nelle tecnologie di approvvigionamento, è pronta a trasformare il settore dell'approvvigionamento con il lancio della sua innovativa piattaforma di IA agenziale Merlin. Questo esclusivo evento virtuale presenterà una nuova era dell'approvvigionamento, in cui gli agenti IA collaborano perfettamente con gli esperti umani per ridefinire i processi e sfruttare appieno il valore come mai prima.

Rivoluzionare l'approvvigionamento con l'IA agenziale

Poiché i team di approvvigionamento devono affrontare una crescente pressione per migliorare l'efficienza e fornire valore strategico, l'IA agenziale di Zycus introduce agenti autonomi e semiautonomi per semplificare i flussi di lavoro complessi. Integrando agenti intelligenti nei processi di approvvigionamento, la piattaforma accelera il processo decisionale, consentendo alle organizzazioni di ridurre i tempi di ciclo fino al 50%, mantenendo al contempo governance e conformità.

L'IA agenziale consente ai team di approvvigionamento di spostare l'attenzione dalle attività transazionali alle priorità strategiche, automatizzando fino al 70% dei flussi di lavoro di routine e scoprendo opportunità di risparmio nascoste del 12-15% in media per tutte le categorie di spesa. Grazie all'orchestrazione intelligente delle attività, le organizzazioni possono elaborare le richieste di acquisizione più velocemente del 60%, riducendo drasticamente i tempi di reazione e migliorando la soddisfazione dei portatori di interessi interni.

Fornire risultati misurabili

Le prime prove dell'IA agenziale dimostrano la sua capacità di aiutare le organizzazioni a ottenere un aumento del 25% nell'efficienza della collaborazione con i fornitori, favorendo l'innovazione e la sostenibilità lungo la catena di fornitura. Si prevede che le capacità di analisi predittiva e di automazione della piattaforma ridurranno i rischi per i fornitori fino al 35%, garantendo alle organizzazioni di muoversi nell'ambiente commerciale dinamico di oggi con agilità e resilienza.

La piattaforma di IA agenziale Merlin di Zycus non è solo un aggiornamento tecnologico, ma rappresenta un cambiamento di paradigma per i team di approvvigionamento che cercano di sfruttare appieno il proprio valore profondo e di ottenere risultati commerciali tangibili.

Unisciti alla trasformazione

I professionisti dell'approvvigionamento e i leader del settore sono invitati a partecipare all'evento virtuale di lancio dell'11 febbraio 2025, per scoprire le rivoluzionarie capacità dell'IA agenziale e il modo in cui è in grado di ridefinire l'eccellenza dell'approvvigionamento.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi, visitare il sito [ pagina di registrazione ]

Questo evento segna l'inizio di un nuovo capitolo dell'approvvigionamento, in cui l'intelligenza artificiale e l'esperienza umana si uniscono per fornire un impatto duraturo e risultati misurabili.

Informazioni su Zycus

Riconosciuta da Gartner e Forrester come leader nel settore delle tecnologie di approvvigionamento, Zycus consente ai team di sfruttare appieno il proprio valore profondo e di favorire un impatto commerciale reale. Grazie alla piattaforma di IA agenziale Merlin, le nostre soluzioni S2P consentono agli agenti IA di semplificare i processi, aumentare l'efficienza e garantire la conformità.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita