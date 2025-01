ServiceNow e SoftwareOne annunciano una collaborazione strategica per trasformare la modernizzazione informatica nel cloud

La collaborazione strategica abbina le notevoli capacità di automazione dell'AI e dei flussi di lavoro di ServiceNow e la consulenza per le licenze di SoftwareOne per ottimizzare e ridurre i rischi negli investimenti informatici e accelerare la trasformazione digitale

SANTA CLARA, Calif. e STANS, Svizzera: ServiceNow (NYSE: NOW), la piattaforma di AI per la trasformazione commerciale e SoftwareOne Holding AG (SWON:SWX), uno dei più importanti fornitori globali di soluzioni di software e cloud, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica pluriennale per trasformare la modernizzazione informatica nel cloud. Nella prima fase della collaborazione, le aziende lanceranno un'offerta congiunta per i clienti che abbina le straordinarie capacità di automazione dei flussi di lavoro di ServiceNow con il software e le competenze di cloud di SoftwareOne. Questo aiuterà ad aumentare al massimo il ROI sulla spesa di software e cloud dei clienti, consentendo il reinvestimento nell'innovazione e ottimizzando le attività informatiche.

La collaborazione consentirà ai clienti di accelerare l'innovazione, migliorare l'efficienza operativa e aprire nuove opportunità di crescita, permettendo loro di guadagnare visibilità agli asset informatici, gestire i costi in aumento del software, e creare una solida base di dati per supportare l'AI, la sicurezza e le iniziative di modernizzazione. Il sodalizio migliorerà le esperienze dei dipendenti e dei clienti offrendo soluzioni complete che automatizzano e ottimizzano i servizi della piattaforma. Inoltre, questo approccio aumenta al massimo il ROI e assicura un'esperienza utente intuitiva, rendendo più facile ai dipendenti svolgere i propri compiti in modo efficiente, con più rapidità ed efficienza per i clienti, per una maggiore soddisfazione.

“Le aziende che si orientano tra le strategie cloud-first affrontano la sfida della modernizzazione delle applicazioni per ottimizzare il valore degli investimenti in software e hardware esistenti. SoftwareOne è da anni un partner orgoglioso di ServiceNow Elite, e aiuta i nostri clienti comuni a liberare il valore dei propri investimenti in software, cloud e tecnologia”, ha dichiarato Raphael Erb, CEO di SoftwareOne. “Questa collaborazione strategica rappresenta un'evoluzione naturale nella nostra missione comune di aiutare la trasformazione digitale delle organizzazioni, mentre ottimizzano i loro ecosistemi. L'offerta appena pubblicata favorirà i risparmi e la crescita dei clienti in un momento di rapida trasformazione, in cui i risparmi sui costi e il consolidamento sono più importanti che mai”.

“Mentre le aziende si orientano tra l'incertezza economica, la necessità di ridurre i costi pur mantenendo il ritmo è più urgente cha mai”, ha dichiarato Erica Volini, SVP di Collaborazioni e Canali Globali presso ServiceNow. “La nostra collaborazione con SoftwareOne è strategicamente progettata per aiutare le organizzazioni a gestire queste pressioni e fornire un valore duraturo anche in tempi complicati. Questa collaborazione evidenza l'impegno delle due aziende nell'innovazione incentrata sul cliente, l'eccellenza operativa e l'impatto aziendale misurabile. Il sodalizio sottolinea il nostro impegno comune nel consentire ai clienti di liberare nuove opportunità per l'innovazione e la crescita su scala".

SoftwareOne aiuta i clienti di tutto il mondo a ottenere visibilità nei propri sistemi informatici, consumi delle risorse, costi e rischi, automatizzando nel contempo processi dispendiosi in termini di tempo . Come partner di ServiceNow Elite dal 2017 con competenze essenziali e oltre 350 certificazioni ServiceNow, le competenze di SoftwareOne si incentrano particolarmente in Germania, Austria e Svizzera (DACH), Paesi Bassi, Regno Unito, Francia e Nord America. le sue capacità sono state ulteriormente rafforzate dalle acquisizione di Beniva Consulting, un fornitore di servizi professionali per l'implementazione della piattaforma ServiceNow.

Informazioni su SoftwareOne

SoftwareOne è un importante fornitore globale di software e soluzioni cloud che ridefinisce il modo in cui le organizzazioni costruiscono, acquistano e gestiscono qualsiasi cosa nel mondo. Aiutando i clienti a migrare e modernizzare i loro carichi di lavoro e le applicazioni – e, parallelamente, orientarsi e ottimizzare i cambiamenti risultanti al software e al cloud – SoftwareOne sblocca il valore della tecnologia. I quasi 9.300 dipendenti della società sono guidati dalla passione per un portafoglio di 7.500 marchi di software con una presenza in oltre 60 Paesi. Con sede in Svizzera, SoftwareOne è elencata nel SIX Swiss Exchange con il simbolo ticker SWON. Visitateci all'indirizzo www.softwareone.com

Informazioni su ServiceNow

ServiceNow (NYSE: NOW) sta mettendo l'AI al lavoro per le persone. Ci spostiamo al passo dell'innovazione per aiutare i clienti a trasformare le organizzazioni in tutti i settori, mantenendo nel contempo un approccio affidabile, incentrato sull'uomo, alla distribuzione dei nostri prodotti e servizi su scala. La nostra piattaforma AI per la trasformazione aziendale connette le persone, i processi, i dati e i dispositivi per aumentare la produttività e ottimizzare i risultati aziendali. Per maggiori informazioni, visitare il sito dell'azienda: www.servicenow.com.

