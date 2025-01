BrightSign aumenta l'affidabilità dei lettori multimediali, annunciando una garanzia di 5 anni senza precedenti

L'azienda presenta all'ISE 2025 nuove partnership, integrazioni e un nuovo programma di garanzia di 5 anni

SAN JOSE, California: BrightSign, fornitore dei lettori multimediali digitali e dei sistemi operativi più avanzati, capaci e affidabili, esporrà le ultime soluzioni di cartellonistica digitale in occasione di Integrated Systems Europe (ISE) 2025, allo stand 4S-300 a Barcellona, in Spagna, dal 4 al 7 febbraio. Sulla spinta di un anno di successi per BrightSign, che ha registrato una crescita a livello globale, l'azienda raddoppia il suo impegno nei confronti dei clienti e dell'affidabilità e sicurezza senza pari dei suoi lettori.

BrightSign ha annunciato che a partire dal 1º gennaio 2025 i suoi lettori sono coperti da una garanzia di 5 anni.

Fonte: Business Wire

