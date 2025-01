AstroPay prosegue nella sua espansione globale con la licenza come istituto di pagamento per il portafoglio multivaluta in Brasile

SAN PAOLO: AstroPay, leader globale nelle soluzioni finanziarie digitali, sta ridefinendo la connettività finanziaria in Brasile con la sua espansione strategica e l'acquisizione di un'ambita licenza come istituzione di pagamento (PI, Payment Institution) emessa dalla Banca Centrale del Brasile. Questa licenza concessa dalla Banca Centrale del Brasile sottolinea l'impegno di AstroPay nell'offerta di soluzioni di pagamento transfrontaliere sicure, conformi e semplici da usare.

AstroPay si appresta a fornire agli utenti e alle aziende locali e internazionali del Brasile servizi finanziari più rapidi, semplici e innovativi, che consolidano la posizione di AstroPay come affidabile piattaforma per la gestione finanziaria transfrontaliera fluida e sicura. "Pix for Foreigners" di AstroPay consente ai visitatori internazionali di effettuare pagamenti istantanei, in real Brasiliani, che offrono alle aziende di piccole dimensioni, dai chioschi in spiaggia alle bancarelle, un metodo semplice per effettuare transazioni, evitando i costi eccessivi associati alle carte di credito.

Fonte: Business Wire

