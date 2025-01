Svante selezionata per un finanziamento erogato dal DOE degli Stati Uniti per promuovere la cattura del carbonio nell'industria della cellulosa e della carta

Svante Technologies Inc. (Svante), leader nella tecnologia di prossima generazione per la cattura e la rimozione del carbonio, oggi ha annunciato che è in corso lo sviluppo di un progetto, assolutame...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 31/01/2025