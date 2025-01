Assurant annuncia cambiamenti nella dirigenza in Europa e in America Latina

ATLANTA: Assurant, Inc. (NYSE: AIZ), una delle principali realtà internazionali nel settore dei servizi commerciali che supporta, protegge e collega acquisti importanti dei consumatori, oggi ha annunciato alcuni cambiamenti nella dirigenza in Europa e in America Latina.

“Il fermo impegno di Assurant nell’avvalersi di persone di grandissime capacità in tutto il mondo e nel rafforzare la mobilità globale le ha permesso di creare un forte gruppo dirigente e di persone in grado di subentrare secondo le necessità, consentendo transizioni internazionali regolari e accelerando strategicamente la propria crescita”, spiega Subhashish Sengupta, Chief People Officer Assurant. “Queste nomine sottolineano il successo del nostro investimento in persone di talento e il nostro impegno verso la crescita professionale dei futuri dirigenti e a portare avanti l’eccellenza globale”.

Oggi Assurant ha annunciato la nomina di Felipe Sanchez al ruolo di presidente per l’Europa, fatta salva l’autorizzazione normativa.

Fonte: Business Wire

