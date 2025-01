Vasion nomina a Chief Revenue Officer il leader delle trasformazioni Bob Pritchard

ST. GEORGE, Utah: Vasion, Inc., azienda pioniera nella stampa senza server e nell'automazione orchestrata, oggi ha annunciato la nomina di Bob Pritchard a Chief Revenue Officer (Responsabile delle entrate) e Presidente delle vendite globali, con effetto immediato. Pritchard porta in Vasion una ricca esperienza strategica con una prestigiosa carriera ultra trentennale in tecnologia, tra cui il premiato successo nel promuovere la crescita e fornire valore alle aziende fornitrici di AI e automazione dei processi.

“Siamo entusiasti di accogliere Bob nel team”, ha dichiarato Ryan Wedig, CEO di Vasion. “La sua profonda esperienza nel settore dell'automazione tecnologica, nonché il suo comprovato talento nel realizzare e guidare team di successo nel settore delle entrate, saranno preziosi mentre continuiamo ad ampliare la nostra presenza sul mercato e a fornire eccezionale valore ai nostri clienti”.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita