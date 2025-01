FLS Mining stringe una partnership con LTIMindtree per la trasformazione strategica dei servizi di manutenzione delle applicazioni

COPENAGHEN, Danimarca e MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha stretto una partnership con FLS, fornitore leader di processi di lavorazione dei minerali a ciclo completo per l'industria mineraria mondiale, per la trasformazione strategica del portafoglio di servizi per le applicazioni di quest'ultima. Grazie a questa partnership, LTIMindtree supporterà costantemente i servizi di manutenzione e sviluppo delle applicazioni di FLS.

Nell'ambito di questa partnership, LTIMindtree fornirà manutenzione e supporto al vasto e complesso panorama di applicazioni di FLS Mining. Sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale e degli strumenti di automazione, LTIMindtree assisterà FLS Mining nella riduzione della complessità e nell'efficienza aziendale.

Fonte: Business Wire

