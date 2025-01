Binarly espande la piattaforma per abilitare la prontezza per la compliance alla crittografia post-quantistica (PQC)

La rinnovata Binarly Transparency Platform v2.7 aggiunge funzionalità di raggiungibilità crittografica e compliance PQC per mettere in grado le imprese lungimiranti di soddisfare gli standard NIST e le scadenze con fiducia.

SANTA MONICA, California: Binarly, una delle principali imprese nel settore della sicurezza della catena di fornitura software e firmare, oggi ha annunciato il lancio del suo prodotto di punta – Binarly Transparency Platform v2.7 – un importante aggiornamento che consente immediatamente ai responsabili delle difese aziendali di prepararsi per una transizione obbligatoria agli standard PQC (Post-Quantum Cryptography).

Mentre continuano i progressi dell’elaborazione quantistica, il National Institute of Standards and Technology (NIST) ha emesso nuove linee guida sulla crittografia post-quantistica (PQC), sottolineando l’urgenza di essere pronti per la compliance alla PQC mentre sono imminenti norme e scadenze.

Fonte: Business Wire

