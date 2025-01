REPLY: Coding e cybersecurity, aperte le iscrizioni alla Reply Hack the Code Challenge 2025

TORINO, Italia: Reply ha annunciato l’apertura delle iscrizioni della Reply Hack the Code Challenge 2025, la principale competizione online di coding a squadre, che si terrà il 12 marzo. La sfida, quest'anno, combinerà per la prima volta programmazione e cybersecurity, offrendo ai partecipanti l’opportunità di misurarsi con problemi di natura algoritmica e sfide di sicurezza informatica.

La Challenge segue il formato delle edizioni precedenti, articolandosi in due challenges parallele: la Standard Edition, dedicata a studenti universitari e professionisti, e la Teen Edition, riservata ai ragazzi delle scuole superiori.

Le competizioni prevedono una serie di problemi di programmazione algoritmica, che i partecipanti dovranno risolvere nell’arco di sei ore, utilizzando specifici file di input e seguendo regole di punteggio prestabilite. Novità di questa edizione è l’integrazione di sfide di cybersecurity basate sul modello Capture the Flag (CTF), che consentiranno di sbloccare ulteriori file di input nelle categorie Miscellaneous, Crypto e Web, offrendo ai partecipanti l’opportunità di guadagnare punti extra e mettere alla prova le proprie competenze nel campo della sicurezza informatica.

Nella Teen Edition, gli studenti dovranno affrontare cinque problemi con livelli di difficoltà progressivi, con la possibilità di raddoppiare il punteggio risolvendo un bonus CTF. In questa edizione, i migliori studenti avranno l'opportunità di ottenere due borse di studio al 50% per un Bachelor’s Program presso uno dei campus (Milano, Ginevra, Madrid, Parigi, Marsiglia e Lione) della Albert School x Mines Paris PSL, la prestigiosa Business Data School.

Anche per quest’anno, la sezione di learning della piattaforma Reply Challenge si arricchirà con percorsi di "Coding with AI", un'area dedicata all'apprendimento delle applicazioni dell'intelligenza artificiale nel coding. Questa sezione offrirà nuovi contenuti didattici interattivi, tra cui video, slide e quiz, progettati per preparare i partecipanti alla competizione e renderli consapevoli dell'evoluzione dell'AI nel mondo della programmazione.

I problemi proposti, di natura logico-matematica, potranno essere affrontati con il supporto di strumenti AI, che aiuteranno i partecipanti nell'analisi e nell'ottimizzazione delle soluzioni. Tuttavia, la sola intelligenza artificiale non sarà sufficiente per superare le sfide, rendendo la competizione un'opportunità per esplorare il potenziale di questa tecnologia come strumento di supporto alla risoluzione di problemi complessi, stimolando al contempo le capacità analitiche dei giocatori.

Per maggiori informazioni e per iscriversi alla competizione, visita il sito: https://challenges.reply.com.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali.

Fonte: Business Wire

