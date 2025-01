Le Danze del Serpente d'Oro a Roma: Cina e Italia Celebrano la Festa di Primavera con Prosperità e Armonia

BEIJING: Il 22 gennaio 2025, la delegazione Zodiac Flashmob e “Happy Chinese New Year” dell'Ufficio Cultura e Turismo della Municipalità di Pechino è stata invitata al ricevimento per la Festa di Primavera organizzato dall'Ambasciata cinese in Italia. All'evento hanno partecipato l'ambasciatore cinese in Italia, Jia Guide, il vice primo ministro italiano Matteo Salvini, e altri ospiti illustri.

L'ambasciatore Jia Guide ha portato i suoi saluti alla Festa di Primavera agli ospiti. Ha passato in rassegna i risultati significativi del percorso cinese verso la modernizzazione nel 2024 e l'aggiornamento globale delle relazioni Cina-Italia. Ha inoltre prospettato brillanti prospettive di sviluppo per la Cina e delle relazioni tra Cina-Italia e Cina-UE nel 2025.

Il vicepresidente del Consiglio Salvini ha espresso le sue più vive congratulazioni per la Festa di Primavera cinese. Ha sottolineato l'impegno dell'Italia a rafforzare le relazioni con la Cina e ha espresso la convinzione che la cooperazione tra i due Paesi possa contribuire alla pace e alla stabilità globale.

Wang Hongtao, vicedirettore generale dell'Ufficio Cultura e Turismo della Municipalità di Pechino, ha sottolineato nel suo discorso che, da Pechino, l'antica capitale con migliaia di anni di storia, a Roma, la Città Eterna; le due civiltà hanno esemplificato il dialogo paritario e lo sviluppo comune. Ha presentato le più recenti politiche di facilitazione dell'ingresso e la ricca offerta turistica di Pechino, invitando calorosamente gli amici italiani a visitare Pechino e scoprire la sua cultura.

Il ricevimento per la Festa di Primavera si è tenuto a Villa Miani, costruita nel 1837. L'evento ha ospitato la mostra fotografica “Hello, Beijing”, la mostra fotografica “Happy Chinese New Year” e un'esposizione dei progetti premiati al Global Zodiac Design Competition. Queste mostre hanno messo in dialogo l'architettura neoclassica italiana con Pechino attraverso il tempo e lo spazio. Ogni opera ha mostrato il perfetto connubio tra il fascino tradizionale di Pechino e la vitalità moderna, trasmettendo i concetti civili di pace, armonia e unità. È la prima volta che la Festa di Primavera, ora iscritta nella Lista UNESCO del patrimonio culturale immateriale, viene celebrata come evento del patrimonio culturale immateriale. Le mostre hanno inoltre evidenziato il simbolismo di buon auspicio della cultura zodiacale cinese.

Il vicedirettore generale Wang Hongtao ha inoltre presentato agli ospiti la mostra fotografica “Hello, Beijing,” e li ha caldamente invitati a visitare Pechino. Il vice primo ministro Salvini ha espresso il suo desiderio di visitare Pechino e ha elogiato gli spettacolari eventi offerti dall'Ufficio Cultura e Turismo della Municipalità di Pechino.

Fonte: Business Wire

