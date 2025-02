Coincheck Group N.V. annuncerà i risultati finanziari del terzo trimestre 2025 il 12 febbraio 2025

AMSTERDAM: Coincheck Group N.V. (la “Società”) (Nasdaq: CNCK), la holding di Coincheck, Inc, uno dei principali mercati giapponesi di criptovalute, oggi ha annunciato che la Società pubblicherà i risultati finanziari del terzo trimestre 2025 mercoledì 12 febbraio 2025. La Società ospiterà inoltre una chiamata in conferenza per parlare dei risultati finanziari del terzo trimestre 2025 alle 17:00 orario di New York nello stesso giorno. Ospite della chiamata sarà Oki Matsumoto, Presidente esecutivo, Gary Simanson, Chief Executive Officer, e Jason Sandberg, Direttore finanziario.

La chiamata verrà trasmessa dal vivo in webcast dal sito internet della Società all'indirizzo www.coincheckgroup.com.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita