Il leggendario Amr Diab e ONE Development presentano DO Boutique Hotels, il primo boutique hotel musicale che integra IA, musica e wellness

Un nuovo ritmo nel settore della ricettività mondiale

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: ONE Development, lo sviluppatore degli EAU di immobili boutique lifestyle guidato dall'IA con sede ad Abu Dhabi e Dubai, ha lanciato ONE/AD, un progetto innovativo che rivoluzionerà il settore della ricettività in quanto primo boutique hotel a tema musicale che integra IA, musica e wellness. Co-fondato da ONE Development e dalla leggenda del settore dell'intrattenimento, la superstar Amr Diab, DO Boutique Hotels sta organizzando una commistione di design audace, wellness, musica evocativa e IA.

L'industria globale dei viaggi e del turismo sta attraversando un momento di forte crescita, con destinazioni che registrano un numero record di visitatori alla ricerca di alloggi innovativi e di una migliore qualità della vita. Il lancio della nuova catena alberghiera ONE/AD è considerato un altro passo a sostegno della strategia turistica 2031 degli Emirati Arabi Uniti e dei paesi in cui opera, non solo per contribuire allo sviluppo locale e regionale del settore, ma anche per stimolare l'economia promuovendo l'attrazione di maggiori investimenti.

"La nostra collaborazione con la leggenda mondiale Amr Diab è un passo coraggioso verso la ridefinizione dell'industria dell'ospitalità", ha dichiarato Ali Al Gebely, fondatore e presidente di ONE Development. "DO Boutique Hotels introduce una nuova catena di hotel totalmente rivoluzionaria negli EAU, che integra in modo fluido musica, design e IA per creare spazi in cui il lusso incontra l'ispirazione."

Al Gebely ha aggiunto: "La musica è un linguaggio davvero universale e DO Boutique Hotels ridefinirà l'ospitalità creando esperienze uniche ispirate a essa, permettendo agli ospiti di connettersi con i loro ritmi creativi. Basandosi sulla sua esperienza nel settore immobiliare e sui concetti guidati dall'intelligenza artificiale, ONE Development sta ancora una volta fissando nuovi punti di riferimento nel settore, grazie a una miscela armoniosa di comfort, eleganza e momenti indimenticabili."

Amr Diab, fondatore di DO Boutique Hotels, ha dichiarato: "La musica è sempre stato il mio modo per creare connessioni con le persone, e questa visione viene applicata ora al settore alberghiero. DO Boutique Hotels crea spazi in grado di ispirare, in cui innovazione, cultura e wellness si incontrano, offrendo esclusività, creatività e connessioni importanti ai viaggiatori odierni."

DO Boutique Hotels, all'insegna del motto "Live the Beat" offre un ambizioso lifestyle olistico, in grado di trasformare momenti normali in esperienze straordinarie. Ogni luogo funge da vivace hub di creatività e connessione, ridefinendo il concetto di ospitalità e ispirando a uno stile di vita rinnovato.

